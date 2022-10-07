شاحنة تدهس حافلة بها 5 من ذوي الإعاقة شمالي إيطاليا

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لقي ستة أشخاص حتفهم في حادث تصادم وقع على طريق سريع في شمال إيطاليا، هم سائق الحافلة وخمسة من ذوي الإعاقة.

وقالت فرقة الإطفاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن التصادم وقع بين حافلة صغيرة وشاحنة بعد ظهر أمس الجمعة، في منطقة فينيتو.

ونجا شخص واحد من الحادث ولكن إصابته خطيرة.

وكشفت الصور التي التقطتها فرق الإنقاذ أن الحافلة الصغيرة قد تحطمت بالكامل، حيث تم سحقها أسفل مؤخرة الشاحنة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فإن الضحايا هم سائق الحافلة الصغيرة وخمسة أشخاص من ذوي الإعاقة كانوا على متن الحافلة.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.