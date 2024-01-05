“شارة تحقق” جديدة بـ”قنوات واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على توفير ميزة لمستخدمي نسخة الأعمال لاستبدال شارة التحقق الخضراء في القنوات بأخرى زرقاء، والتي سيتم إتاحتها في التحديث المستقبلي للتطبيق.

وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، لتوحيد لون شارة التحقق عبر جميع التطبيقات المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز”، حيث ستكون علامة التحقق في “واتساب” و”فيسبوك” و”إنستغرام” باللون الأزرق.

فيما لن يشمل خيار إضافة شارة التحقق الجديدة إلى القنوات، المستخدمين الفرديين والحسابات غير التجارية، على أن تتوافق معلومات القناة المراد إضافة الشارة لها مع سياسة المنصة لمنع انتحال الشخصية وإساءة الاستخدام.