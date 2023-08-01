شارع الفن وقرية المفتاحة يجذبان زوار «موسم صيف عسير 2023»

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يواصل «موسم صيف عسير 2023» فعالياته في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية، وسط إقبال كبير من المصطافين وأهالي منطقة عسير.

وتمثل مواقع عدة مثل “شارع الفن وقرية المفتاحة” مناطق جذب كبيرة، حيث يرتادها آلاف الزوار لتأخذهم في رحلة فنية شيقة تمتد على نحو 500 متر في تنوع عمراني عريق،إلى جانب الاستمتاع بأنواع الفنون التشكيلية والتقليدية الجميلة التي برزت في تزيين هذه المنطقة.

ويمثل شارع الفن،وجهة سياحية، بصورة عصرية جديدة ومبتكرة،مع اللمسة الابداعية للمجسمات،والأشجار الخضراء، والإضاءة الجميلة،والزهور التي تم تنسيقها لتكوّن منظرًا فنيًّا ساحرًا؛مما يضفي مزيدًا من البهاء والتألق على الشارع الذي أصبح واحدًا من أهم عناصر الجذب السياحي لمنطقة عسير.

وتُعد قرية المفتاحة،واحدة من أهم المعالم الحضارية والفنية والثقافية في منطقة عسير،بدءًا من المسجد الذي يضم كتابات خطية رائعة،وصولاً إلى المعارض الفنية التي تعرض أعمالاً فنية تمزج بين الأصالة المعمارية والروح العصرية الجديدة، بتوقيع العديد من الفنانين والمصورين الموهوبين،كما تمثل نقطة التقاء شهيرة تجمع رواد الفن،وعشاق الفنون البصرية والسمعية،والفنانين التشكيليين في متحف فني مميز يستعرض الأعمال الفنية لعدد كبير من المواهب ومدارس الفن التشكيلي.

كما تتميز بالإبداعات الفنية والثقافية، والأعمال اليدوية،وسط أجواء تراثية وترفيهية مميزة،والعديد من الفعاليات الممتعة مثل مراسم الفن التشكيلي،وصناعة وتلوين الفخار للأطفال والنساء،وركن الخط، وصناع الفضة،وركن للعسل والسمن البلدي، بالإضافة إلى منطقة الأزياء العسيرية، والهدايا التذكارية،وتجربة التصوير بالزي العسيري،ومنطقة المسرح،التي تستضيف الندوات المتخصصة في الفن والرسم بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين، وعدد من الفرق الموسيقية والشعبية.

يذكر أن جميع معلومات وتفاصيل موسم صيف عسير2023 تتوفر على منصة فعاليات السعودية: https://saudievents.sa