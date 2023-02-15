شارك بإنقاذ عدد من العالقين تحت الأنقاض.. مسؤول بفريق البحث والإنقاذ الصيني يعتنق الإسلام في تركيا

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اعتنق أحد أفراد البحث والإنقاذ الصينيين العاملين في “ملاطية” التركية الإسلام ولفظ الشهادتين في مكان عمله في الإنقاذ ، وأفادت وسائل إعلام تركية أن الصيني “جون كانغ” اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه “يوسف” في منطقة كهرمان مرعش.

يواصل فريق البحث والإنقاذ الصيني ، الذي جاء إلى ملاطية إحدى المقاطعات المتضررة من الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش ، أنشطة البحث والإنقاذ بالتعاون مع فرق بلدية من منطقة يوسوفيلي في أرتفين.

أطلق اسم “يوسف” على المسلم الجديد بعد أن نطق بالشهادتين

وبحسب صحيفة يني شفق التركية ، فإن جون كانغ المسؤول عن فريق البحث والإنقاذ الصيني ، رأى نسخة من القرآن الكريم تحت الأنقاض وسلمها إلى سنان قشماز من فريق يوسفيلي.

قرر قشماز أن يقدم القرآن الذي خرج من تحت الأنقاض إلى كانغ كهدية.

جون كانغ ، الذي تسلم القرآن وأسلم من خلال تلاوة الشهادة ، وبناءً على ذلك قام قشماز بتسمية صديقه المسلم الجديد يوسف.

تعرضت تركيا لزلزالين بقوة 7.7 و 7.6 على مقياس ريختر يوم الاثنين 6 فبراير 2023 ، كان مركزهما قهرمان مرعش الذي دمر 10 مدن. وقد وصفت الزلازل بأنها كارثة القرن ، وأودت بحياة الآلاف ودمرت المدن.

تواصل فرق البحث والإنقاذ العمل دون انقطاع. وبعد زلزالين كبيرين في كهرمان مرعش ، تشكلت ثلاث حفر عملاقة في حديقة يافوزلار في غازي عنتاب. قام الطاقم بسحب شريط الأمان حول الحفر من أجل السلامة.

مساعدات الطوارئ الصينية

قدمت الصين لتركيا 40 مليون يوان كمساعدات طارئة ، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ وفرق طبية لتزويد تركيا بمواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.

وقدمت 30 مليون يوان من المساعدات الإنسانية الطارئة لسوريا ، بما في ذلك 2 مليون دولار من المساعدات النقدية ومواد الإغاثة التي يحتاجها الجانب السوري بشكل عاجل ، وتسريع تنفيذ مشاريع المساعدات الغذائية الجارية.