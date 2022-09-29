شاروخان يطلق حملة رعاية صحية من برج خليفة

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أطلق النجم الهندي العالمي شاروخان الملقب بـ “ملك بوليوود”، حملة للرعاية الصحية من برج خليفة بدبي، أعلى ناطحة سحاب في العالم.

وظهرت صورة شاروخان على واجهة برج خليفة، متحدثا عن الرعاية الصحية، والعلامة التجارية لمجموعة برجيل القابضة، المتخصصة في الخدمات الصحية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها.

وحضر شاروخان ومسؤولو “برجيل القابضة” إطلاق الحملة من أمام برج خليفة، مساء أمس الأربعاء، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق النجم الهندي.

ويبدأ المقطع الترويجي بكلمة يلقيها النجم الهندي تكريمًا لشهداء الإمارات، ثم جولة بالصرح الإسلامي جامع الشيخ زايد، ومدينة برجيل الطبية، الذي تمثّل المبنى الرئيسي للمجموعة.

وبعد عرض الفيديو، حظي برج خليفة والنجم الهندي شاروخان بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر، وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات والممثل.

ويعد “شاروخان” الوجه الإعلاني للمجموعة التي تمتلك 39 مستشفى علاجيًا ومركزًا طبيًا.

وسلّطت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق الحملة الضوء على العلاقة القوية التي تربط النجم شاروخان بدولة الإمارات.

وتحمل الحملة شعار “ملتزمون برعايتك” وتسلط الضوء على قصة النجاح التي خاضتها المجموعة خلال رحلتها في مجال الرعاية الصحية.