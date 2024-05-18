شاطئ “زاعم” شمال الوجه.. إيقونة الجمال على سواحل تبوك

المناطق_تبوك

تتميز منطقة تبوك بشواطئها الحالمة، وسواحلها البكر وإطلالاتها الساحرة على طول البحر الأحمر شمالاً، وتضم عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.

ومن أهم تلك الشواطئ وأبرزها؛ شاطئ “زاعم” الواقع شمال مدينة الوجه، الذي يمتاز بشكله المميز على خليج نصف دائرة، تقل فيه الأمواج، وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس وألعاب للأطفال، وزراعته بالنخيل والأشجار.

ورصدت عدسة ( واس ) من عدة زوايا جوية، المناظر الجمالية التي يتمتع بها الشاطئ، كإيقونة من الجمال المليء بالحياة البحرية الجميلة، والشعب المُرجانية المتنوعة.