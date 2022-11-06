شاعر الراية يحقق مشاهدات كبيرة على مستوى المنطقة

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حجز الشاعر رفعان العرجاني مقعده في المرحلة النهائية من برنامج شاعر الراية، متأهلا من لجنة التحكيم للمرة الثانية، بعد إلقاء قصيدته التي أذهلت لجنة التحكيم وتفاعلت معه الجماهير قائلا ” هذا توفيق من الله، وأعدكم بالمزيد، وأن تقف أمام أساتذة تضعك على المحك الشعري وخلفك جماهير لا يرضون إلا بالمركز الأول هذا محك صعب للشاعر ومسؤولية كبيرة”.

وأشادت لجنة التحكيم بالشاعر العرجاني، حيث عبر رئيس اللجة الشاعر ناصر السبيعي بالاكتمال الشعري الذي برز به، واستحقاقه لبطاقة التأهل من البداية، وانبهار عضو اللجنة الشاعر نايف صقر بقدرة الشاعر على دمج التاريخ وتصويره بكلمات جاذبة مع مشروع الحلم لبوابة الدرعية، وقال: “رفعان يكتب بروح تنحب وما تخلو من العفوية والطرافة المدروسة”، وأبدى عضو اللجنة خالد المريخي إعجابه باعتزاز العرجاني بلهجته اليامية مستشهدا بنطقه لها.

وانتقل رفعان للمراحل الأخيرة بجانب الشاعر صالح النشيرا المري، ومزيد الوسمي المطيري، وخالد الحويكم، وعثمان الشهري، ويصاحبه للانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة من شاعر الراية أحد الشعراء وهم محمد بن ماجد، وسلطان الوسمي، وشاهر الشراري، وضيف الله الأزلع.

وحصد برنامج شاعر الراية جماهيرية كبيرة على مستىوى الوطن العربي إثر ما اخلفته الحلقات السابقة من نجاح باهر وملموس، بانتهاء المرحلة الثانية وتتويج فائزيها للنهائيات، وبحضور ضيف الحلقة صاحب التاريخ الشعري المخضرم الشاعر صنيتان المطيري ،وأعضاء من من اتحاد إذاعات الدول العربية القادمين لحضور المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 بمدينة الرياض.

ويذكر أن برنامج “شاعر الراية” يبث مباشرة على قناة “السعودية” يشارك به عدد من النجوم في مجال الشعر بالإضافة إلى دخول متنافسين جدد، ويقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع مع حضور ضيف يمثل قامة شعرية لكل حلقة.