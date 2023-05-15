شاعر الراية يعود بنسخته الثانية ويعلن فتح باب التسجيل

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يعود برنامج شاعر الراية في نسخته الثانية بعد إن حقق نجاحات كبيرة في نسخته الأولى والتي اختتمت العام الماضي وسط ردود افعال إيجابية وعلى مستوى كبير وحظي بمشاهدات عالية .

وتم تدشين التسجيل من أجل المشاركة فيه اليوم الاثنين ١٥ مايو ويستمر حتى ٣٠ يونيو من ٢٠٢٣ .

ويأتي برنامج ( شاعر الراية ) كواحد من أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال دعم الأدب الشعبي والشعر واكتشاف المواهب ويعتبر كجزء من تراث المملكة حيث يحظى باهتمام كبير على اعلى المستويات مواكباً التطور الحاصل في كل جوانب التطور في السعودية .

ويعد برنامج الراية الذي سيتم عرضه على القناة السعودية الأولى كل يوم سبت امتدادا لتجارب تلفزيونية وإذاعية اهتمت بالأدب الشعبي وساهمت في نشره ولفت النظر اليه .

كما يحظى البرنامج بوجود شخصية رمزية لها وزنها على المستوى الخليجي والعربي هو الامير بدر بن عبدالمحسن مهندس الكلمة وايقونة الابداع حيث يعطي البرنامج مزيداً من النجاح ويلهم المتسابقين لكي يحذوا حذو هذا المبدع الذي تعتبر مرحلته مفصلاً تاريخياً في الشعر النبطي.

ويسهم في تحكيم البرنامج عدد من الشعراء المعرفين الذين كان لهم الأثر الكبير في هذا المجال ولديهم الأدوات والقدرات التي تجعلهم على اختيار أفضل المواهب الشعرية المشاركة وهم كلا من : الشاعر ناصر السبيعي ، ونايف صقر ، وخالد المريخي ، ويقدمه أيضاً مقدمين لهم تجربتهم الشعرية الثرية ولديهم حضورهم الاعلامي المميز وهم : نهى نبيل وسعيد بن مانع .

الجدير بالذكر إن البرنامج يعود في موسمه الثاني محملاً بعدد من المفاجآت التي عززت من خلال تجربة النسخة الأولى والتي تم رصدها لكي تسهم في مزيد من نجاح البرنامج وانتشاره.