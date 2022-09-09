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شاهد: آلآف البريطانيون يودعون ملكتهم بالدموع ووضع الزهور أمام قصر باكنجهام

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 5:09 مساءً

تجمع عشرات الآلآف من البريطانيين وغيرهم من المشيعون بجميع أنحاء العالم ، وهم يبكون ويضعون الزهور ،أمام قصر باكنجهام ، لتقديم تحية شخصية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفت أمس .

ووضعت العديد من الرسائل المكتوبة بخط اليد اليسرى موجهة إلى “جلالتك” و “ملكتنا” تشكرها على تفانيها وخدمتها المتفانية خلال السبعين عامًا التي قضتها على العرش ، وفقا لـ “ديلي ميل” .

طوال اليوم ، تم وضع بحر متزايد من الأزهار الزهرية على مدخل الدولة للقلعة التي تقع في نهاية الممشى الطويل الذي تصطف على جانبيه الأشجار.

كما تم وضع بطاقات ورسائل مكتوبة بعناية من قبل العائلات جنبًا إلى جنب مع أعلام الاتحاد والشموع.

قالت إحدى الرسائل ببساطة: الراحة هي السلام يا سيدتي. شكرًا لك على تفانيك وخدمتك لشعبك على مدار 70 عامًا. لقد كنتِ الملكة المفضلة لدي طوال حياتي في الكومنولث والآن في إنجلترا.

وأشاد آخر بـ “الأسطورة الحقيقية والوحيدة لهذا البلد” ، وعلقت أخرى ” لا يبدو من الواقعي أن الملكة لم تعد معنا لأنها كانت دائمًا هناك وكانت دائمًا جزءًا مهمًا من حياتنا “.

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صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 5:09 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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