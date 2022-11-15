شاهد.. أبو غانم: الأخضر غير مطالب بتحقيق الفوز على الأرجنتين

أكد الإعلامي الرياضي “خالد أبو غانم” أن المنتخب السعودي غير مطالب بالفوز على الارجنتين في اولى مبارياته في كأس العالم، ولكن عليه تقديم مباراة جيدة.

وقال “أبو غانم” خلال مساحة قناة 24 على موقع تويتر : ” يجب على رينارد أن يرد في مباراة الأرجنتين والمكسيك على كل من انتقد التشكيلة في الملعب بان يقدم مستويات مميزة مقرونة بالنتائج، لا أطالب بأن نفوز على الأرجنتين لكن نريد مستوى مجاراة هذا المنتخب الكبير، وهو من وجهة نظري الشخصية المرشح الأول للفوز بالبطولة”.