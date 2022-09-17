شاهد.. أخصائي إسعاف بهيئة الهلال الأحمر يوضح الحالات التي يمنع فيها إعطاء المصاب مياه ليشرب

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كشف أخصائي إسعاف بهيئة الهلال الأحمر، عن الحالات التي يمنع فيها إعطاء المصاب مياه ليشرب، حال إنقاذه، وخصوصا من حادث مروري.

وأضاف في تصريحات لـبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن المصاب قد يعاني من نزيف داخلي، ولا يظهر عليه، وهناك علامات تؤكد ذلك أبرزها شحوب في الوجه، لأن الدورة الدموية لا تعمل كما المطلوب.

وبين أن العلامات الخطرة تسارع دقات القلب، إذ تصل لـ 130 نبضة في الدقيقة، مشيرا إلى أن إعطاء المصاب المياه في تلك الحالة يسبب تمددًا في خلايا الدم، ويزيد من الخطورة على الصحة العامة.