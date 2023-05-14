شاهد أردوغان يدلي بصوته في إحدى مراكز الاقتراع بإسطنبول

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أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بإحدى مراكز الاقتراع بإسطنبول.

وعقب عملية الاقتراع، قال أردوغان في تصريح صحفي إنه لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت بعموم البلاد.

وأضاف أردوغان أن التصويت جار في المناطق المنكوبة بالزلزال بشكل طبيعي.

أردوغان يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول#العربية pic.twitter.com/3Ud2FNF8SF — العربية (@AlArabiya) May 14, 2023

وبدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.

ويدلي اليوم حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وينقسم مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين من سيصوت له اقتناعا برؤيته، وبين من سيقترع له لغياب بديل مقنع.

وتظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة. وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية، سيكون ذلك سابقة بالنسبة إليه لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.