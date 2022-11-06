شاهد.. أستاذ جامعي يطرح مُقترح للقضاء على مشكلة الازدحام المروري بالرياض (فيديو)

قدم الدكتور وليد الزامل، رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود، أحد المقترحات الخلاقة لحل ولتخفيف ازدحام المرور في الرياض، بنسبة تصل إلى 50٪؜، مؤكدًا، أن هذه الدراسة سوف تخفف الإزدحام المروري.

وأكد رئيس قسم التخطيط، خلال ظهوره عبر برنامج ” الراصد ” الذي يُعرض عبر الإخبارية، أن من الحلول الخلاقة لتخفيف ازدحام المرور في الرياض على المدى القريب إعادة جدولة الدراسة عن بعد.

وأشار، إلى أنه ليس شرطا أن تكون الدراسة كاملة أون لاين ولكن إعادة جدولة لبعض المقررات الدراسية، بحيث يكون على سبيل المثال الدراسة عن بعد يوم واحد في الأسبوع.

وأوضح، أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيقلص الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 50٪؜، و يمكن ملاحظة هذه التجربة ثم تعميمها على مدن ومناطق أخرى في المملكة.