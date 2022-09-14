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شاهد.. أطفال دربهم الهلال الأحمر يقدمون طرق الإسعافات الأولية في الغصة والجروح والإنعاش الرئوي

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 11:54 مساءً

المناطق ـ أحمد حماد

قدم مجموعة من الأطفال، دربهم الهلال الأحمر سابقا، طرق الإسعافات الأولية في الغصة والجروح والإنعاش الرئوي، خلال حديثهم في برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة “الإخبارية”.

وقال أحد المشاركين، إنه في حال تعرض شخص لغصه، يجب في البداية أن نطمئنه، ثم نطلب من أن “يكح” فإذا تمكن فهي جزئية، أما إذا لم يتمكن فهي كلية، وفي تلك الحالة يجب أن نطلب له الإسعاف، عبر الاتصال على 997.

وأبهر الأطفال مذيع البرنامج، والذي طالب وزارة التعليم بتدريب طلبة المملكة والبالغ عددهم 7 ملايين طالب وطالبة بحسب قوله.

وتابع: “نحتاج في مدارسنا أن يتعلم جميع الطلاب هذه الدورات حفاظا على الأرواح”.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 11:54 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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