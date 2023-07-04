شاهد.. أقدم سيارة تم تسجيلها بمرور المنطقة الشرقية في “صفوى” عمرها 68 عام

استعرض برنامج “صباح السعودية”، تقريراً، كشف عن أقدم سيارة تم تسجيلها بمرور المنطقة الشرقية.

وقال أحد ملاك السيارة، إن السيارة عمرها 68 عاما، وهي كانت ملكا للعائلة بجميع أفرادها، حيث كانت تقلهم من منطقة إلى أخرى.

وأضاف أن السيارة لها استمارة وملف داخل وحدة المرور ويتم ترخيصها كل ثلاثة أعوام كباقي السيارات الأخرى.

وأوضح أن السيارة كانت ولا تزال منذ زمن تقوم على خدمة ورعاية المنطقة الشرقية، حيث كانت تقل العمال وأصحاب المهن من المنقطة الشرقية بالتحديد من “صفوى”، إلى الأحساء.

وأشار إلى أن السيارة توقفت في عدة أعوام ثم عادت إلى العمل من جديد، حتى صارت إحدى أهم الرموز الحضارية والتاريخية في المنطقة.