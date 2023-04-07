شاهد..أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند تمنح أرفع أوسمتها لـ”آل الشيخ”

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منحت جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وساماً من الطبقة الأولى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقديراً من الجمعية لجهوده في نشر الدعوة إلى الله وإسهاماته في خدمة العقيدة ونشر المنهج الوسطي المعتدل، وتعزيز روح التعاون بين المؤسسات العالمية لنشر التسامح وثقافة الحوار بين أتباع الحضارات.

فقد سلّم اليوم في العاصمة نيودلهي أمير جمعية أهل الحديث المركزية الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، الوسام، للملحق الديني بسفارة المملكة لدى الهند بدر بن ناصر البجيدي.

وعبر الشيخ السلفي عن اعتزاز الجمعية بهذا المنح وتقديرها للمملكة العربية السعودية رائدة العالم الإسلامي التي تقوم بدورها الرائد في خدمة الإسلام و المسلمين بالعالم.

يشار إلى أن جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند تعد من أقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية، وتم تأسيسها قبل 117 عاماً وينتمي لها أكثر من 30 مليون شخص في مختلف ولايات الهند وترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع المملكة.