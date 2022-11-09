شاهد.. أمير الرياض: قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورا متسارعا

افتتح أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بالرياض، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى :” أن قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة التحديات”، مُشيرًا إلى أن قيادة المملكة تسعى إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.”

وأضاف أمير الرياض أن المملكة قدمت مبادرتان دوليتان في مجال الأمن السيبراني للعالم، لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتمكين المرأة للمساهمة الفعالة في مجال الأمن السيبراني؛ ليؤكد حرص سمو ولي العهد محمد بن سلمان على تقديم المملكة للمبادرات الخيرية للعالم واهتمامها وعنايتها بالأمن السيبراني كأحد أولويات هذا العصر.

يُذكر أن أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، انطلقت بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز .