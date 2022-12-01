شاهد.. أهداف المغرب وكندا (2-1) بكأس العالم

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدفين لهدف، في الحولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وجاء الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش في الدفيقة الخامسة من زمن المباراة، بعدما استغل زياش تمريرة خاطئة من حارس مرمى المنتخب الكندي ليسدد بباطن القدم في المرمى الخالي دخال الشباك.

وفي الدقيقة الـ23 أحرز يوسف النصير الهدف الثاني لصالح المنتخب المغربي، وجاء الهدف بعد كرة طويلة خلف المدافعين ليتسلمها يوسف النصيري بمهارة داخل منطقة الجزاء ويسدد بينماه على يسار الحارس داخل الشباك.

وجاء الهدف الأول لمنتخب كندا بعدما غيرت الكرة اتجاهها ودخلت مرمى ياسين بونو،جاء الهدف بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب كندا ليحاول نايف أكرد تشتيت الكرة ولكنها سكنت الشباك.