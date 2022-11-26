شاهد.. أهداف فرنسا والدنمارك بكأس العالم (2-1)

حقق المنتخب الفرنسي فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس العالم بعد أن فاز على المنتخب الدنماركي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وحجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم، بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليكون أول المتأهلين لدور الـ16.

وجاء هدفا المنتخب الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، من أقدام كيليان مبابي في الدقيقتين 61 و86، فيما سجل الهدف الوحيد للدنمارك في الدقيقة 68.