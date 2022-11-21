شاهد.. أهداف مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم (6_2)

سحق المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب إيران، بسداسيو مقابل هدفين، والتقى الفريقان على استاد خليفة الدولي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجــموعات في كأس العـالم قطر 2022.

أحداث المباراة

وسجل جود بيلينجهام الهدف الأول لإنجلترا في الدقيقة 35 برأسية من تمريرة عالية من لوك شو، وسجل بوكا ساكا الهدف الثاني لانجلترا في الدقيقة 43 مستخدما تسديدة قوية من الزاوية اليسرى بعد استغلال الكرة المرتدة من الدفاع.

واصل رحيم سترلينج تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 + 1، حيث سدد هاري كين الكرة في الزاوية اليسرى، وأحرز لوك شو الهدف الرابع لإنجلترا من مسافة بعيدة في الدقيقة 60 قبل أن يسجل ماركوس راشفورد هدفه الخامس في الدقيقة 70 .

وتلقى جاك غريليش تمريرة راشفورد في الدقيقة 90، ثم سجل الهدف السادس لإنجلترا، وسدد الكرة بسهولة في الشباك، وفي الدقيقة 65 سدد مهدي تلمي الكرة في الشباك بعد أن وجد مساحة في منطقة الجزاء قبل أن يسجل تالمي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90 +.