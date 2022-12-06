شاهد أهداف مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بكأس العالم (4_1)

وجهت البرازيل ضربة قوية في دور الـ16 من مونديال قطر 2022 بفوزها على منتخب كوريا الجنوبية، حيث بدأ الحفل البرازيلي مبكرًا، ففي الدقيقة السابعة سقطت الكرة لفينيسيوس جونيور، أخذ مهاجم ريال مدريد الأمور بسهولة، ورفع الكرة فوق الحارس الآسيوي.

رباعية السامبا

واستمر الجنوبيون بنفس الحدة، وفي الدقيقة 13 منح الحكم ركلة جزاء سددها نيمار بطريقة رائعة، وعاد المهاجم البرازيلي إلى المونديال بهدف بعد أن غاب عن مباراتين خلال دور المجموعات.

و تركت مباراة واحدة ثنائية بين تياجو سيلفا وماركينهوس وحيدًا في منطقة الجزاء، الذي سجل في مرمى الحارس ليجعل النتيجة 3-0، وكان كل ذلك احتفالاً بالبرازيل، كما أن المدرب تيتي احتفل بالهدف الثالث برقصة.

هدف متأخر

واختتم باكيتا الشوط الأول بهدف منح البرازيل الأفضلية الحاسمة وتمريرها إلى ربع النهائي، وسحبت كوريا الجنوبية كبريائها وسجلت هدف العزاء في الدقيقة 76، سدد بايك سونغ هو كرة مرتدة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية تغلبت على أليسون.

عودة نيمار

بعد أن تلقى ضربة في المباراة الافتتاحية للبرازيل ضد صربيا، اضطر نيمار إلى خوض مباراتين في دور المجموعات، ضد سويسرا والكاميرون؛ يث كان يخشى ألا يتمكن المهاجم البرازيلي من اللعب بعد الآن في المونديال.