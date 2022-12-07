شاهد أهداف مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم (6_1)

انتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم على منتخب سويسرا بسداسية مقابل هدف، حيث تأهلت للدور ربع النهائي.

ملخص المباراة

وفي الدقيقة الـ 18، غونسالو راموس من زاوية مغلقة يفتتح التسجيل للبرتغال، وتصويبة أوتافيو من على خط منطقة المناورات تصل سهلة للحارس يان سومر، ثم في الدقيقة الـ 23 غونســـالو راموس، يصوب كرة قوية صدها سومر بصعوبة.

وفي الدقيقة الـ 30، كرة ثابتة نفذها شاكيري بإتقان، الحارس ديوغو كوستا يحولها بصعوبة إلى الركنية، وفي الدقيقة الـ34، ارتقاء رأسي من بيبي والكرة تستقر في شباك سويســــرا لتعلن عن الهدف الثاني.

غونسالو راموس، المتوهج، يعود مجدداً لتسجيل الهدف الثالث للبرتغال والثاني له في المباراة، وفي الدقيقة الـ 56 الظهير الطائر، غيريرو يتوغل ويطلق صاروخية في سقف مرمى يان سومر ليعلن عن الرابع.

ومانويل أكانجي يذلل الفارق لمنتخب سويسرا، قبل أن يسجل رجل المباراة، غونسالو رامــــوس يبصم على الهاتريك والخامس للبرتغال، وفي الدقيقة الـ 90+2: رائع! تصويبة رفائيل لياو تابعها حارس سويسرا وهي تستقر في شباكه.