شاهد.. أهداف مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل الفريق الأول بنادي الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقال هدف، في دور الستة عشر.

وكان الهلال قد تقدم بعد مرور 17 دقيقة بواسطة نجمه النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة قوية، ثم أضاف الكوري جانج هيون سو الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 73، قبل أن يكمل الأرجــــنتيني لوسيانو فييتو الثلاثية في الدقيقة 79.

واكتفى شباب أهلي دبي بهدف وحيد سجّله السوري عمر خربين نجم الهلال السابق وأفضل لاعبي آسيا 2017 وبطل آسيا 2019 في صفوف الفريق السعودي.

أهداف مباراة #الهلال × شباب الاهلي الاماراتي 3 × 1 بتعليق المُبدع : خليل البلوشي ، الف مبروك لعشاق الهلال والتأهل الى ربع النهائي دوري ابطال اسيا 💙👏 pic.twitter.com/PhiZZSZCUp — بـ ـو ر خـ ـا (@iB8HD) February 20, 2023

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