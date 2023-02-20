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شاهد.. أهداف مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 فبراير 2023 - 11:58 مساءً

تأهل الفريق الأول بنادي الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقال هدف، في دور الستة عشر.

وكان الهلال قد تقدم بعد مرور 17 دقيقة بواسطة نجمه النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة قوية، ثم أضاف الكوري جانج هيون سو الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 73، قبل أن يكمل الأرجــــنتيني لوسيانو فييتو الثلاثية في الدقيقة 79.

واكتفى شباب أهلي دبي بهدف وحيد سجّله السوري عمر خربين نجم الهلال السابق وأفضل لاعبي آسيا 2017 وبطل آسيا 2019 في صفوف الفريق السعودي.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 فبراير 2023 - 11:58 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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