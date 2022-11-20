شاهد.. أهداف مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022 (0_2)

انتهت المباراة الافتتاحية في مونديال العالم ٢٠٢٢، بين منتخبي قطر والإكوادور بفوز الثــــــاني بهدفين دون رد، ليحقق أول ثلاث نقاط في مجموعته بكأس العالم وينتظر باقي نتائج المجموعة لتحديد الترتيب بعد الجولة الأولى.

وأقيمت المباراة في تمام السعاة السابعة مساءً بتوقيتالمملكة العربية السعودية على ملعب البيت، في افتتاحية منافسات كأس العالم “فيفا قطر 2022″، بعد احتفالية ضخمة حازت على إعجاب الجميع حيث أبهرت العالم بأكمله.

الهدف الأول لـ “الإكوادور”

وبدأت المباراة بتسجل منتخب الإكوادور هدًفا قبل أن يقوم حكم الـvar ، بإلغائه، حتى تمكن فالنسيا من تسجيل هدف صحيح من ركلة جزاء بعد عرقلة قوية من مداع منتخــــب قطر، فقام بتسديد كرة قوية في شباك العنابي أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 16.

واستقبل فالنسيا تمريرة عرضية من أنجيلو بريسيادو، ليودع الكرة برأسية في الزاوية اليمنى من الحارس سعد الشيب، وفي نهاية الشوط الأول أصيب فالنسيا صاحب الهدفين، وأجبر على مغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة الـ 44.

قطر تُهدر الهدف الأول

وبدأت أحداث المباراة بهدف سريع أحرزه إينير فالنسيا، لاعب منتخب الإكوادور، في مرمى قطر، بكرة رأسية في الشباك، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يقرر حكم المباراة، دانيال أورساتو، إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأهدف المهاجم المعز علي الهدف الأول لقطر، بعد انفراد بحارس الإكوادور بعد رأسية مرت بجوار المرمى، فيما شهدت المباراة عددًا كبيرًا من البطاقات الصـــفراء، وانتـــهى اللقاء بـ فوز الإكوادور.

ملخص الشوط الاول اهداف مباراه قطر والاكوادور pic.twitter.com/oyGG84VEPk — ارنو (@Ar_14no) November 20, 2022

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