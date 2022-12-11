شاهد أهداف مباراة ليفربول وليون بكأس سوبر دبي (1_3)

سحق فريق كرة القدم الأول لنادي ليون الفرنسي منافسه الإنجليزي ليفربول 3-1 في مباراة ودية على ملعب آل مكتوم في بطولة دبي السوبر 2022.

وستقام فعاليات بطولة سوبر دبي 2022 في استاد آل مكتوم في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر وتضم أربعة أندية أوروبية.

وسجل فابيو كارفاليو هدف ليفربول في الدقيقة الأولى ورد ليون بثلاثة أهداف من لاكازيت “في الدقيقة 41 و 83” وبراد ليباكولا “الدقيقة 65″، ومنح حكم المباراة لليفربول ركلة جزاء قبل أن يهدر المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وفقًا لنظام المباريات الودية، ستلعب الأندية الأربعة في مجموعة، ويحصل الفائز على 3 نقاط ، ويحصل التعادل على نقطتين ، ولا يحصل الخاسر على أي نقاط، وبعد كل مباراة، يتم تنـــظيم ضربات الجزاء إلى انهاء اللعبة.