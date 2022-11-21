شاهد.. أهداف مباراة هولندا والسنغال في كأس العالم (2_0)

انتهت المباراة بين منتخبي هولندا والسنغال بفوز صعب للطواحين بهدفين بدون مقابل في مباراة الدور الأول في الجولة الأفتتاحية للمجموعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الثمامة، في مونديال قطر 2022.

أحداث المباراة “هولندا والسنغال”

وفي الدقيقة التاسعة سدد نجم السنغال إسماعيل سار تسديدة قوية من خارج منطــقة الجزاء والكرة مرت فوق عارضة الحارس الهولندي، وفي الدقيقة 16، مررت من الجهة اليمنى إلى منطقة جزاء السنغال، برأس أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 27 سدد المدافع الأيمن فان ديك ركلة ركنية وكانت رأسية أعلى من اللاعب لكن الكرة أخطأت بعيدًا عن المرمى، وبعد ذلك، سيطرت السنغال على طول وعرض الملعب بالكامل، مما شكل تهديدًا لـ العملاق الأوروبي هولندا.

وفي الدقيقة 84 سجل المنتخب الهولندي الهدف الأول في المباراة برأسية من كودي جاكوبو بعد تمريرة رائعة لفرانكي دي يونج، وفي الدقيقة 86 تصدى الحارس الهولندي، إلى كرة خطيرة جدا اصطدمت بالمرمى، وفي الدقيقة 90 + 9 سجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني.