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شاهد: أول تعليق لـ”وزير الرياضة ” على إصابة ياسر الشهراني .. ويكشف عن حالته الصحية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 1:29 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن الحالة الصحية للاعب المنتخب ياسر الشهراني عقب اصطدامه بحارس المرمى محمد العويس خلال مباراة الأخضر والأرجنتين في كأس العالم.

وقال وزير الرياض في لقاء مع قناة CNN أن ياسر الشهراني تعرض لكسر في الوجه وتوجب إجراء عملية جراحية له والآن هو بخير ومستيقظ وسيكون بخير.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 1:29 صباحًا
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