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شاهد.. أول تعليق من حمدالله بعد استدعائه لقائمة المنتخب المغربي بكأس العالم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 20 نوفمبر 2022 - 12:42 صباحًا

تحدث المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد عن تواجده ضمن معسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وخلال ظهوره عبر شاشة قناة “الكأس” القطرية أشار حمد الله إلى أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء فلن يصدق أنه سيتواجد مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، معربا عن سعادته بثقة مدرب المنتخب والجهاز الفني فيه.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 20 نوفمبر 2022 - 12:42 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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