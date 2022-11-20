شاهد.. أول تعليق من حمدالله بعد استدعائه لقائمة المنتخب المغربي بكأس العالم

تحدث المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد عن تواجده ضمن معسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم.
وخلال ظهوره عبر شاشة قناة “الكأس” القطرية أشار حمد الله إلى أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء فلن يصدق أنه سيتواجد مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، معربا عن سعادته بثقة مدرب المنتخب والجهاز الفني فيه.
#مجلس_قناة_الكاس |
المهاجم العائد إلى منتخب #المغرب @EnMaroc عبدالرزاق حمدالله حصريا لـ #قنوات_الكاس: لم أكن أتخيل أنني سأتواجد في مونديال #قطر2022 #أسود_الأطلس
#AtlasLions #DimaMaghrib #كأس_العالم pic.twitter.com/uHhCUj9N6b
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2022