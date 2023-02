شاهد أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء.. ولحظة وداع مؤثرة

وانضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ومعه آخر روسي واثنين أيضاً إلى الرحلة، وذلك ضمن مهمة طويلة المدى تصل 6 شهور.

Live coverage of the launch of the longest Arab space mission in history, a 6-month mission carried out by astronaut Sultan AlNeyadi aboard the International Space Station as part of Crew-6. https://t.co/5oJuaknlkG

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) February 27, 2023