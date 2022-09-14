شاهد : أول فيديو لشقيقة مقتحمة مصرف لبنان المريضة بالسرطان.. ورسالة مؤثرة من الأخت: «بوعدك حتسافري وتتعالجي لو تكلفني حياتي»

أظهر مقطع فيديو تواجد شقيقة مقتحمة مصرف لبنان في الخارج داخل سيارة وبجانبها أحد الأشخاص.

وفيما يبدو أن المرأة كانت تعاني من آلام شديدة ظهرت عليها بوضوح وعدم قدرتها على إدراك ما حولها.

كما تداول ناشطون رسالة خطية من مقتحمة مصرف لبنان وجهتها إلى شقيقتها المريضة بالسرطان ووعدتها فيها بتوفير الأموال لعلاجها حتى لو كلفها ذلك حياتها، بحسب وصفها.

كانت امرأة لبنانية، تمكنت من اقتحام مصرف لبنان والمهجر، مطالبة بصرف أموالها بالدولار، من أجل علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.

واحتجزت المرأة، وتدعى سالي حافظ، عددًا من الرهائن داخل المصرف، وكان بحوزتها سلاحًا ناريًا (مسدس شخصي).

وهددت المودعة بحرق نفسها والموظفين، حال عدم صرف أموالها من المصرف.