شاهد.. إزالة صور إيلون ماسك من أوكرانيا لهذا السبب

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر إزالة صور رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من إحدى اللوحات الإعلانية التي كانت تعرض المشاهير الذين دعموا كييف.

وأعرب ماسك، في وقت سابق، عن إعجابه الشديد بأوكرانيا، إلا أنه أكد على عدم إعجابه بالحرب العالمية الثالثة.

وكان ماسك قد كتب في وقت سابق أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وقدم رؤيته لتسوية الصراع في أوكرانيا، والتي تدعو إلى “إعادة التصويت في (دونباس) تحت إشراف الأمم المتحدة، والإبقاء على شبه جزيرة القرم جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783، قبل خطأ خروشوف، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وحياد أوكرانيا”.

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