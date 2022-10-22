شاهد.. إطلالة صباحية ساحرة لـ “درة” في مدينة العلا (فيديو وصور)

ظهرت الفنانة التونسية درة بـ إطلالة صباحية في مدينة العلا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، حيث نالت إعجاب كبير من قبل متابعيها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات.
ونشرت التونسية درة رزوق صور الإطلالة الجديدة، وهي تتــناول وجبة الإفطـار في إحدى المناطق الطبيعية التي تحتوي على مناظر خلابة لـ الجبال، وكتبت: صباح جميل من هذا المكان الطبيعي اللطيف والهادئ، املأ حياتك بالتجارب”.
وحازت الصور على إعجاب متابعيها، حيث قال تعليق: جميلة ومـشرقة، وتعـليق آخر قال: “قمر بجد يا درة على طول حلوة”، فيما علقت أخرى: “بعشقك أوي مع بعض الرموز التعبيرية التي تدل على الحب”.
وكتب متابع: “اللهم فرح هذي القلوب النقية الزكية، كنقاء الألماس، ياأطيب خلق الله وإن شاء الله رب العالمين يفرح قلبك يرزقكم الخلف الصالح”.
تعرف على مدينة العلا
العلا هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية، وتقع في شمال غرب المملكة، وتخضع إدارياً لإمارة المدينة المنورة، على بعد حوالي 300 كيلومتر من مركز الإمارة. تقع في الشمال عاصمة محافظة العلا.
ويبلغ عمر الاستيطان البشري حوالي 4000 عام وهي من أهم الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، ويذكر ياقوت الحموي العلا في معجمه مضيفا بدايتها، وهي جمع العلوي وهو اسم مكان في اتجاه وادي القرى.
وقديما كانت تسمى بالدان العظيم، ويُشاع أنها سميت بالعُلا بسبب عينيها المشهورين في المياه العذبة، المعلقة، وتقع مدينة العلا في وادٍ من التربة الخصبة بين جبلين كبيرين، تزرع فيه أشجار النخيل والحمضيات والفواكه، ورغم قلة الأمطار إلا أنها قريبة من المياه الجوفية، تليها حوالي 300 قرية.