شاهد.. إطلالة صباحية ساحرة لـ “درة” في مدينة العلا (فيديو وصور)

ظهرت الفنانة التونسية درة بـ إطلالة صباحية في مدينة العلا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، حيث نالت إعجاب كبير من قبل متابعيها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

ونشرت التونسية درة رزوق صور الإطلالة الجديدة، وهي تتــناول وجبة الإفطـار في إحدى المناطق الطبيعية التي تحتوي على مناظر خلابة لـ الجبال، وكتبت: صباح جميل من هذا المكان الطبيعي اللطيف والهادئ، املأ حياتك بالتجارب”.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها، حيث قال تعليق: جميلة ومـشرقة، وتعـليق آخر قال: “قمر بجد يا درة على طول حلوة”، فيما علقت أخرى: “بعشقك أوي مع بعض الرموز التعبيرية التي تدل على الحب”.

وكتب متابع: “اللهم فرح هذي القلوب النقية الزكية، كنقاء الألماس، ياأطيب خلق الله وإن شاء الله رب العالمين يفرح قلبك يرزقكم الخلف الصالح”.

تعرف على مدينة العلا