شاهد.. إعلامي رياضي: يعلق على انضمام حمدالله للمغرب ومشاركته في كأس العالم

قال الإعلامي محمد الشيخ، إن انصمام الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله لقائمة المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم تكليل لمجهود الاعب في مؤخرا ومساهمته في تحقيق الأهداف مع النصر ثم الاتحاد كان من الضروري أن يكون متواجد مع أسود الأطلس.

وأضاف محمد الشيخ خلال لقائه ببرنامج “أكشن مع وليد” أن قرار استبعاد مدافع الهلال الكوري هيون، ليس قرار فني ولكن قرار من الاتحاد الكوري لكرة القدم، كما أن اللاعب سيرحل عن الفريق للعب في أوروبا من أجل المشاركة مع منتخب بلاده ولكن ظروف الهلال منعته من الرحيل بسبب إيقاف القيد.

وتابع: أن دوري روشن السعودي به 128 محترف من مختلف الجنسيات وما تم استدعائه من هؤلاء اللاعبين لتمثيل منتخبات بلادهم 9 لاعبين فقط، هذا الأمر يعد كارثة، ولكن صعوبة عدم انضمام عدد من هؤلاء المحترفين والمشاركة في كأس العالم، أن بلادهم لديها محترفين في أوروبا أعلى مستوى وأكثر قيمة فنية ومالية .