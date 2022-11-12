شاهد.. إعلام روسي ينشر لحظة انفجار سد “نوفا كاخوفكا” بمنطقة خيرسون

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم، لقطات تظهر انفجاراً في سد “نوفا كاخوفكا” بمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

فيما اتهم الجانبان الروسي والأوكراني بعضهما البعض مراراً بالتخطيط لاختراق السد باستخدام المتفجرات، لغمر معظم المنطقة باتجاه مجرى النهر وإحداث دمار فيها.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات هزت مدن لوتسك وروفنا غرب أوكرانيا، مؤكدة أن صواريخ روسية استهدفت محطات الكهرباء في مدن غربي البلاد. كما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ فوق كييف.

وأعلن حاكم أوديسا تضرر منشآت الطاقة في المدينة بعد هجمات صاروخية شديدة.