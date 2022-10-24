شاهد.. استشاري: علم «الجينوم» يستطيع التحكم في «لون العين والشعر والطول» للطفل قبل ولادته

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قال الدكتور يوسف هوساوي، استشاري وعالم أبحاث، إن علم “الجينوم” نقلة نوعية في المجال الطبي والصناعي، ومن خلاله يمكن التنبؤ ببعض الأمراض والأدوية والعلاجات للأمراض المستعصية، وكذلك يفيد في تحديد نوع الجنين، واكتشاف الأمراض الوراثية.

علم الجينوم

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن علم “الجينوم” يستطيع التحكم في مواصفات الطفل قبل ولادته.

ولفت إلى أنه الآن بات بالإمكان تحديد “لون العنين والشعر والطول وأحيانا القوى البدنية”.

وأكد أنه في بعض الدول الغربية بات تحديد لون العينين سهلا، مشيرا إلى أنه في عالمنا العربي يوجد أمور خارجة عن إطارانا كمسلمين لا نقوم بها.

وحذر استشاري وعالم الأبحاث، من زواج الأقارب، مؤكدًا أنه من أسباب ارتفاع نسبة انتشار الأمراض الوراثية.