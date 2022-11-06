شاهد.. استشاري يكشف أضرار تركيب وصلات الشعر وتأثيرها على فروة الرأس

حذر الدكتور فهد السديري، استشاري الجلدية والجراحة التجميلية، من خطورة تركيب واستخدام وصلات الشعر عن طريق لصقها بكبسولات أو مواد كيميائية نظرا لما تسبب من مشاكل وأضرار سلبية.

وأضاف فهد السديري، خلال لقائه ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن أكثر أنواع وصلات الشعر التي يتم تركيبها بصورة دائمة وتخاط بصورة دائمة على الرأس.

وتابع: جميع وصلات الشعر الخفيفة والمتحركة والدائمة تشكل خطورة وثقل على الشعر الطبيعي، مؤكدا أن من أبرز مخاطر الناتجة عنها تسببها في الصلع.

وأوضح أن من أبرز مخاطر التي تنتج عن تركيب وصلات الشعر الإصابة بالصداع بصورة مستمرة، كما يحدث تهيج لفروة الرأس من استخدام المواد الكيميائية عن تركيب بوصيلات الشعر.