شاهد.. استشاري يكشف عن أسباب وأعراض الإغماء القلبي

كشف الدكتور مجمد الخرساني، استشاري أمراض القلب، أسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالإغماء القلبي والتي تصيب العديد من الأشخاص في مختلف الفئات العمرية.

وأضاف محمد الخرساني، خلال مداخلة ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى الإغماء القلبي مثل “الجفاف الشديد، الجوع، نقص حاد في السكر”.



وتابع: أن هناك العديد من مرضى الضغط يأخذون الأدوية ولديهم جفاف ولم يشربوا الماء بكميات مناسبة وهذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بالإغماء.

وأوضح محمد الخرساني، أن كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالإغماء القلبية، كما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض القلبية معرضون للإغماء، مؤكدًا أن الإغماء هو العرض الأول لأمراض القلب.

وأردف،أن ارتفاع أو انخفاض معدلات النبض القلب، تضيق شرايين القلب، من أبزر العوامل التي تسبب الإغماء بصورة عامة.

https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1591699804999933952?s=20&t=2-8Eabqgg-Klwf5qgDAeSw