شاهد.. استشاري يكشف عن الآثار السلبية عند استخدام إبر التنحيف

قال الدكتور أيمن حلمي، استشاري جراحة التجميل، إن هناك الكثير من أنواع المختلفة من نوعية إبر التنحيف، كما أنها انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

سلبات استخدام إبر التنحيف

وأضاف أيمن حلمي، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن إبر التنحيف تعمل على مراكز الإحساس بالدماغ وتشعر الشخص بالشبع وكأن الأكل مازال موجود داخل معدته.

وتابع: أن الجيل الأخير من إبر التنحيف له مضاعفات قليلة جدًا، ويجب تناول إبر التنحيف بعد تناول وجبة الفطور، كما يتم التدريج نسبيا مع مرور الوقت.

آضرار إبر التنحيف

وأوضح أيمن حلمي، أن إبرة التنحيف عبارة إبر لمرضى السكر وتساعد على فقدان الوزن، لافتًا إلى أن أبرز مضاعفات إبر التنحيف ، الجوع والتأثير النفسي السلبي على الشخص المصاب.

وأكد استشاري جراحة التجميل، أن أسوأ شيء يحدث من مضاعفات إبرة التنحيف الغثيان ويمكن تدارك كل هذه المضاعفات حال استخدام الجرعة بصورة صحيحة.