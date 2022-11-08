شاهد.. استشاري يوضح مزايا الجيل الأخير من إبر التنحيف

قال الدكتور أيمن حلمي، استشاري جراحة التجميل، إن الجيل الأخير من إبر التنحيف له العديد من المميزات التي تساعد على التخلص من الدهون الحشوية التي تتميز بها عن غيرها من الأجيال السابقة.

إبر التنحيف

وأضاف أيمن حلمي، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن ميزة الجيل الأخير من إبر التنحيف تستخدم من الدهون الحشوية التي تتواجد داخل الأمعاء وليس التي تتواجد أسفل الجلد.