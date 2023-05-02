شاهد.. اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس التركي في فرنسا

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أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح في شجارات اندلعت عصر الاثنين بين مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرين معارضين له في فرنسا.

ووقعت الاشتباكات قرب مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إنها اضطرت للتدخل مرتين للفصل بين عدد من الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم قبل أسبوعين من موعد الانتخابات المقررة في 14 مايو في تركيا.

واندلع أول شجار حوالي قرب مركز الاقتراع الواقع في الأحياء الجنوبية لمرسيليا، وأصيب فيه أربعة أشخاص بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

URGENT / 🇫🇷🇹🇷 Marseille : Les terroristes du PKK s’en prennent aux Turcs avec des couteaux. pic.twitter.com/V2JsP27nHs — 🇹🇷 𐱅𐰇𐰼𐰚 (@Gadash78) May 1, 2023