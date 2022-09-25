شاهد.. الأرصاد يكشف موعد انتهاء الكتلة الغبارية على الرياض

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كشف المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم، عن موعد انتهاء الكتلة الغبارية على الرياض.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الكتلة الغبارية مستمرة على الرياض حتى نهاية الأسبوع، على أن تنشط في الظهيرة، وتكون أقل حدة في المساء.

وبين أن المدينة المنورة، ومكة المكرمة ستسجلان ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.