شاهد .. الأمير سلطان يساعد والده الأمير خالد الفيصل في ارتداء نعليه

وثق مقطع فيديو متداول، الأمير سلطان بن خالد الفيصل وهو يساعد والده الأمير خالد الفيصل أمير منطقة المكرمة، لارتداء نعليه.

ونشر فهد مطر مقطع الفيديو على حسابه في تويتر وعلق عليه قائلاً : “في مشهد بر مشرف سلطان بن خالد الفيصل مع والده خالد الفيصل، وأنشد أبياتاً قال فيها: نزلت لاقدام ابوك الله يخليه لك نزول رفعه وفيه الخير لك والأجر الله يا معظمك والله يا مجملك فعلك يجملك عند الله وعند البشر”.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بتصرف الأمير سلطان الفيصل الذي يدل على بره بوالده وعلو أخلاقه.