شاهد التحضيرات الأخيرة لحفل تقديم رونالدو في النصر (فيديو)

يستعد نادي النصر لإستقبال أكبر صفقاته التاريخية، في حفل يحضره محبي ومشجعي العالمي، في ملعب مرسول بارك من أجل تقديم النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الجديد.

ومن المقرر، أن ينطلق حفل استقبال الأسطورة البرتغالية في نادي النصر، خلال دقائق، حيث بدأت التحضيرات الخاصة بالحفل في الظهور، ويتم الآن تجهيز المعدات الصوتية والضــوئية الخاصة بحفل الدون في مرسول بارك.

وأنهى كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية ولاعب فريق النصر، الفحص الطبي، وذلك تمهيدًا إلى انضمامه إلى التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا لما كشف عنه عبر حسابه الرسمـــي في «إنستجرام» اليوم الثلاثاء.

ووصل البرتغالي رونالدو إلى الرياض، من أجل الانضمام رسميًا إلى نادي النصر، الذي وقع معه منذ أيام، مساء أمس الإثنين، حيث تم استقباله بحفاوة من قبل مسؤولي النصراوي، ومنعوا وسائل الإعلام من مُقابلة الدون.

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