شاهد.. الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه دعوة لأبناء الشعب السعودي بشأن الحملة الإغاثية لمتضرري باكستان

المناطق ـ أحمد حماد

قال الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس، إن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز – رحمه الله – تولي قضايا الإسلام المسلمين الاهتمام البالغ والعناية الفائقة.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن أول حملة أطلقت للإغاثة في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – يوم أصيب إقليم “البنجاب” في فيضانات مماثلة لتلك التي تعيشها باكستان اليوم.

وبين أن مساعدة المملكة لباكستان تجسيد لعمق العلاقات الأخوية، موضحا أن حبهم الشديد للحرم وللقيادة، واضح، ولافتا إلى أن حملة جمع التبرعات لمساعدتهم تكرس مبدأ التآخي والتكافل الإسلامي والاجتماعي بين الدول الإسلامية.

وشدد على أن الوقوف مع الشعب الباكستاني أمر واجب، من خلال نصوص الكتاب والسنة، وتوجيهات الدين الحنيف، وطاعة ولاة الأمر.

واختتم: “نوصي الأمة الإسلامية جميعا، أن يدعموا هذه الحملة وأن ينفقوا في سبيل الله بما يستطيعون، والصدقة لها أثر عظيم”.