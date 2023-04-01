شاهد.. “الشريان” يكشف سبب إقالته من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون (فيديو)

كشف الإعلامي داود الشريان، عن سبب إقالته من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال الشريان، خلال لقائه في برنامج “الليوان”: “وزير الإعلام الأسبق تركي الشبانة أقالني من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون عندما كنت في لندن، حينها خرجت مثل المساجين، وتم إلغاء قرار تعيني رقم 1216”.

وأضاف: “لم يتحدثوا معي أو يعتذرون لي فقط أخبروني أن أسلم واستلم؛ وهذا سيء جداً في حقهم، فأنا اسمي داود الشريان وصحفي مهم في هذا البلد، فعندما اختلف مع وزير يُخرجني بهذه الطريقة، وأنا تارك شغلي ومجدي وفلوسي”.

وأشار، أن كان يأخذ 10 أضعاف ما كان يتقاضاه من هيئة الإذاعة والتلفزيون، مُضيفًا: “الناس ما يعلمون أني قد أُقلت من عدمه”، حيث وجه حديثه لوزير الإعلام السابق “الشبانة” بعدما أقاله فجأة: “بأي حق أنت مين؟”، واصفًا قرار الإقالة بأنه “سوء تقدير”.

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