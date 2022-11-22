شاهد.. الشهري يُسجل التعادل في مرمى الأرجنتين (1_1)

أحرز صالح الشهري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق، لتصبح النتيجة في الدقيقة الـ 48 هي التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وجاء الهدف بعد تمريرة من منتصف الملعب ذهبت سريعًا لـ “صالح الشهري” الذي ركض وسددها مباشرة في مرمى الأرجنتين، وسط دعم ومساندة جماهيرية من قبل مشجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

هدف ميسي في شباك الأخضر

سجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.

وسدد الأرجنتيني كرة قوية، على المعيوف حيث سكنت الشباك، وحصلت ركلة الجزاء على الكثير من الانتقادات، حيث اكد النقاد الرياضيين في الشرق الأوسط على عدم صحتها، خاصة بعد رجوع الحكم لتقنية الـ var.

وفي نهاية الشوط، دخل سلمان الفرج، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونادي الهلال، في نوبة بكاء بعد استبداله في الشوط الأول بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وأقيمت مباراة السعودية والأرجنتين اليوم ضمن منافسات، المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، والتي تضم منتخبي المكسيك وبولندا، حيث انطلقت المواجهة على استاد لوسيل في الواحدة ظهرًا.