شاهد.. الصرامي يشن هجوما عنيفا على الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا السبب

شن الإعلامي “سعود الصرامي” هجوما عنفيا على الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسبب موقفه تجاه لاعب المنتخب الوطني ياسر الشهراني، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية بكأس العالم.

ونشر الصرامي على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلًا: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA سجل موقفاً غير إنساني و غير حضاري، بعدم مساندته للابن الغالي، نجم النجوم ، الكابتن الكبير ياسر الشهراني بعد تعرضه للإصابة”.

وتابع: الاتحاد الدولي لكرة القدم بتصرفه هذا، كشف عن الاختلاف في المعاملة بين نجوم الكرة، فو أسفاه”.