شاهد.. الصرامي يعلق على احتجاج النصر بسبب محمد كنو

انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، توجه إدارة النصر إلى الطرق القانونية مرة أخرى بسبب مشاركة لاعب الهلال محمد كنو.

وقال الصرامي عبر برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية” :” أنهم أعلنوا اليوم رسميًا على احتجاج رسمي ضد اللاعب محمد كنو”، متسائلا ماذا استفاد النصر مع قضاياه العام الماضي غير النتائج السيئة؟

وتابع: الآن جمهور النصر تعمه السعادة بسبب أداء الفريق، والمنافسون يصفقون احترامًا للأداء الجيد، فلماذا يحرص النادي على إعادة النصر خارج الملعب .”

وانتهى ديربي الرياض بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

أول تعليق من مدرب النصر بشأن التعاقد مع رونالدو