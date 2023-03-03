شاهد.. الطفل السوري الذي حلم بمقابلة «رونالدو» يصل ملعب مرسول بارك برفقة عائلته لمشاهدة مباراة النصر والباطن

حظيت لحظات وصول الطفل السوري الذي كان يتمنى مشاهدة النجم كريستيانو رونالدو، إلى ملعب مرسول بارك برفقة عائلته لمشاهدة مباراة النصر الباطن، اليوم الجمعة، بمتابعات وإشادات واسعة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وحرص رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على تلبية أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بإحدى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، وكان يتمنى مشاهدة نجم النصر اللاعب البرتغالي رونالدو.

🎥| الطفل السوري الذي حلم بمقابلة كريستيانو رونالدو يحضر إلى ملعب مرسول بارك برفقة عائلته لمشاهدة مباراة #النصر_الباطن #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/cuCZAEvhNs — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) March 3, 2023

وكان الطفل السوري طلب، خلال حديثه مع أحد أفراد فريق الإنقاذ السعودي، الذي كان يعمل بالمنطقة لإيصال المساعدات، مقابلة رونالدو، مؤكدًا عشقه لنادي النصر السعودي، وبعدها نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه فيديو يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي قال في حديثه إن والده متوفى، وإنه يعيش مع والدته.

وكتب “آل الشيخ”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، حينها: “يا ولدي أبشر وأهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

وذكر الطفل الذي بدا مبتسماً وسط رفقائه من الأطفال، أن اسمه نبيل سعيد، ويقطن بمنطقة مسبح الشعب في اللاذقية.

الله يكتب اجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم 🇸🇦❤️… اليوم انا سعيد الحمدالله🙏🏻 pic.twitter.com/Yw9xQRk15E — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2023

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الجمعة، فيديو لوصول الطفل السوري إلى السعودية، وعلق: “الله يكتب أجر فرحته لمولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله وللشعب السعودي الكريم… اليوم أنا سعيد الحمد الله””.

وقال الطفل السوري خلال الفيديو موجها رسالته إلى تركي آل الشيخ: “شكراً لك على هذه الدعوة الحلوة.. الله يحقق لك كل شيء تتمناه”.