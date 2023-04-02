شاهد.. “القحطاني” يروي قصة الحالة الطبية التي تسببت له في شهرة كبيرة بكندا (فيديو)

تحدث الدكتور عائض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، عن الحالة الطبية التي تسببت له في شهرة كبيرة في كندا.

وقال القحطاني خلال ظهوره ببرنامج ذات الذي يقدمه الإعلامي سامي الجابر عبر قناة السعودية: “كان في مدينة تسمى كوبك تبعد عن مونتريال بحوالي ساعتين، كان المريض لديه غدة بالصدر تعمل تفاعلات بالجسم فيقفد الناس قدراتها على العضلات”.

وأضاف “هذه الغدة عندما تلتهب لازم نستأصلها بالمنظار ونحن بأمريكا أجرينا هذه العمليات في ستة أشهر، اشتغلنا على حالات بأدق التفاصيل”.

وأكمل: “حينما أتيت إلى السعودية، كنا أكثر مجموعة في العالم عملنا العملية، فسألوا عني وطلبوا مني إجراء العملية، والمريض لم يدخل عناية مركزة وإلى الآن يتذكرونني ويفتخرون بي وأفتخر بهم”.

د. عائض القحطاني يتحدث عن الحالة الطبية التي تسببت له في شهرة كبيرة في كندا#ذات_عايض_القحطاني@Samialjaber@dralqahtani1 pic.twitter.com/7PRkjCYuok — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 1, 2023

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